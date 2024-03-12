Парфёнов — о товарищеских матчах сборной России: «Надо собрать оптимальный состав и посмотреть, что он может показать»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Сербии и Парагвая.

По мнению специалиста, в предстоящих встречах команда Валерия Карпина должна показать хорошую игру и добиться положительного результата.

«Надо собирать как раз оптимальный состав и смотреть, что он может показать. И я, кстати, тоже с удовольствием эти матчи России с Сербией и Парагваем посмотрю», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, матч против Сербии российская команда проведёт 21 марта, а с Парагваем она встретится 25 числа. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».