Агент: Помазун давно готов стать основным вратарём сборной России

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о непопадании футболиста в расширенный состав сборной России.

«Готов ли Илья стать первым номером в сборной России? Он давно готов. После того, как четыре года провел в «Урале», ничем его не удивишь», —приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Помазун сыграл в 23 встречах во всех турнирах и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что на счету Помазуна лишь одна игра в составе сборной России.

21 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Сербии, а 25-го числа сыграют с Парагваем.