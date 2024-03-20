Силкин: «Если наша команда не настроится, на матч с Сербией можно не выходить»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Сербией и Парагваем.

Специалист признался, что не знает, чего ожидать от российской сборной. Силкин назвал Сербию очень серьёзным соперником, к матчу против которого необходимо подойти ответственно.

«Вызывают в сборную по 40 человек, и не понятно, кто в итоге будет играть. Сербия – очень серьезный соперник. Если наша команда не настроится, то выходить на поле и необязательно», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по местному времени.