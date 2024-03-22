Защитник сборной России Арсен Адамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе над сборной Сербии в товарищеском матче, со счетом 4:0.

- Ожидали, что игра получится достаточно легкой для нашей команды?

- Нет, потому что нам противостоял очень сильный соперник, а счет в итоге получился крупным. Я уверен, что если бы не было удаления, Сербия оказала бы нам серьезное сопротивление. Но случилось удаление, а затем мы сразу забили, и это, конечно, сыграло большую роль в матче. Но даже когда мы играли в равных составах, то хорошо прессинговали, атаковали. В целом, провели этот матч здорово.

- Какой гол больше понравился?

- Гол Алексея Миранчука. Была хорошая комбинация, выбегание, потом прострел и гол.

- Перед матчей Валерий Карпин сказал, что это наш самый сильный соперник за последнее время. А вам как показалось, исходя из игры?

- Согласен с Карпиным на сто процентов.

- В составе соперника кто понравился?

- Мне понравился Гачинович. Также отмечу капитана сербов Тадича.

- Сидело перед игрой в голове, что последний матч мы крупно проиграли этому сопернику? Помните ту игру?

- Конечно, помню. Это было четыре года назад. Деталей уже не скажу, только счет остался в памяти. Но мы держали тот матч в голове.

- Как оцените шансы Сербии на чемпионате Европы? В соперниках по группе у них Дания, Словения и Англия.

- У сербов сильная сборная, и я думаю, что им по силам выйти из группы. Почти все ребята выступают в ведущих чемпионатах. Мне будет интересно последить за их матчами. Планирую смотреть чемпионат Европы.

- За кем-то будете пристально следить?

- За испанцами.

Елена Григорьевская