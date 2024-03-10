Газзаев — о форме сборной России: «Надеюсь, игра будет такая же яркая»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о новой форме национальной команды.

«Очень красивая и яркая форма! Надеюсь, игра будет такая же яркая», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее дизайн экипировки также оценил другой известный российский тренер Юрий Сёмин.

Напомним, форму выпустила российская компания Jogel. Новая экипировка была представлена в рамках форума-выставки на ВДНХ.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии, а 25 числа команда Валерия Карпина встретится с Парагваем. Обе игры состоятся на в Москве на «ВТБ Арене».