Бывший тренер «Спартака» удивлён разгромному счёту в матче Россия — Сербия

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о контрольной игре сборной России с национальной командой Сербии.

Как отмечает специалист, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным выпустил на поле сильнейший состав, а все замены во встрече были на усиление игры.

Однако Гладилин не ожидал такого разгромного счёта в этой игре, несмотря даже на удаление серба Милана Гаича на 21-й минуте.

«Игру сложно оценить, потому что сербы после удаления и пропущенного с пенальти мяча почти не имели шансов переломить игру», - приводит слова Гладилина издание «Газета.Ru».

Напомним, что в следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».



