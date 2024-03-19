Сборная России выразила соболезнования родным и близким Уткина

Пресс-служба сборной России отреагировала на смерть футбольного журналиста и комментатора Василия Уткина.

— Выражаем соболезнования родным и близким Василия, — говорится в телеграм-канале национальной команды.

Во вторник, 19 марта, журналист Иван Карпин сообщил о смерти Уткина в возрасте 52 года. Позже коллектив программы «Футбольный Клуб» подтвердил данную информацию.

Сообщалось, что смерть Уткина была зафиксирована в 16:01 по московскому времени. Возможная причина — тромбоэмболия легочной артерии.

В последнее время Уткин уже не работал на телевидении, но активно освещал футбол через каналы в телеграме и на YouTube.