Гладилин назвал сборную России фаворитом в игре против Сербии

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал сборную России фаворитом в предстоящем товарищеском матче против Сербии.

Эксперт отметил, что тренерский штаб российской команды собрал сильнейший состав, который и задействует в этой игре.

«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом. Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.