Карпин: Сербия — самый сильный соперник сборной России с момента отстранения

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Сербии.

«Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения. Суть не в том, что они европейцы. А в том, что это самая сильная сборная, с которой мы будем встречаться», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч сборной России и сборной Сербии пройдет уже завтра, 21 марта. Начало поединка запланировано на 20:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, свой последний контрольный матч команда Валерия Карпина провела в ноябре прошлого года, когда разгромила в Волгограде Кубу со счетом 8:0.