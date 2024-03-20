Кудряшов рассказал, чем его удивил Бикович

Недавно официальный Youtube-канал сборной России по футболу выпустил промо-ролик к грядущей игре команды против Сербии. В нём главную роль сыграл сербский актёр Милош Бикович, имеющий также гражданство России. А ешё в ролике место нашлось бывшему защитнику сборной России Фёдору Кудряшову.

Кудряшов рассказал, чем на съёмочной площадке его удивил Бикович.

«Пообщался с Биковичем немного и удивился его хорошему знанию русского языка. Естественно, он за своих переживать больше будет, но мы знаем об отношении сербов к русским. Это действительно братский народ», - делится Кудряшов для портала Metaratings.

Напомним, матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в 20:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве. Текстовая трансляция поединка пройдёт на нашем портале.