Гладилин считает, что Хлусевич станет основным игроком сборной России

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в матче сборной России против Сербии.

По мнению эксперта, Хлусевич провел отличный матч, в котором постоянно обострял и заработал пенальти для команды.

«Хлусевич очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, наверное, позиция на краю защиты в сборной останется за ним», — заявил Гладилин Legalbet.

Напомним, товарищеский матч между Россией и Сербией завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.

На счету 23-летнего футболиста шесть матчей за национальную команду и одна результативная передача.