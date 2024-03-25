Гладилин считает, что Хлусевич станет основным игроком сборной России

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в матче сборной России против Сербии.
По мнению эксперта, Хлусевич провел отличный матч, в котором постоянно обострял и заработал пенальти для команды.
«Хлусевич очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, наверное, позиция на краю защиты в сборной останется за ним», — заявил Гладилин Legalbet.
Напомним, товарищеский матч между Россией и Сербией завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.
На счету 23-летнего футболиста шесть матчей за национальную команду и одна результативная передача.
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