Пейчинович — об отстранении российских команд от международных турниров : «Это ужас»

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением об отстранении российских команд от всех международных турниров.

Пейчинович назвал такое поведение со стороны Запада вполне ожидаемым явлением.

«То, что Россию убрали из всех видов спорта, а на спортсменов давят, чтобы те выступали под нейтральным флагом — это ужас. Это Запад, ничего нового с их стороны», — цитирует Пейчиновича Metaratings.

Напомним, команды из России были отстранены от всех международных турниров весной 2022 года. С тех порт коллективы, представляющие нашу страну, имеют возможность проводить лишь товарищеские матчи.

Сегодня, 21 марта, сборная России встретится с командой Сербии в Москве. Начало — в 20:00 по местному времени.