Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве

Сборные России и Сербии сыграли в рамках контрольной игры. Товарищеский матч состоялся 21 марта на стадионе «ВТБ Арена».

Потихоньку привыкли мы только к товарищеским матчам сборной России, и даже замечаем прогресс. Как в мотивации и настрое футболистов Валерия Карпина, так и в классе соперников. Если раньше играли со вторым составом «Динамо», то теперь приезжают участники Евро-2024 – сербы. Да и состав максимально силён, в этот раз Валерий Георгиевич собрал лучших, из которых в основе довольно неожиданно вышли Антон Миранчук, Иван Обляков и Константин Тюкавин. Оборону вообще составили Хлусевич, Осипенко, Сильянов и Волков. Экспериментально.

У себров, кстати, в старте вышли сразу два игрока ЦСКА: Гайич и Зделар, «зенитовец» Эракович. Из звёзд им компанию составили Йович, Лукич и Тадич. А вот Милинкович-Савич и Митрович остались в запасе. Но первый опасный момент в своё распоряжение получили сербы. Получили из ног Сергея Волкова. Ужасную передачу назад преобразовали в перехват, доставили мяч Живковичу, у которого было время потоптаться на линии штрафной площади. Наконец Андрия опасно пробил, закрутив на пару сантиметров левее «девятки».

Прошло ещё 10 минут, и первая осмысленная атака сборной России стала определяющим эпизодом. Хлусевич после передачи Головина вывалился на рандеву с голкипером и даже успел пробить в Петровича, но до этого был захвачен Гайичем. Арбитр подождал подсказку видеопомощника, после чего фол зафиксировал, выдал красную карточку Милану и назначил пенальти. Антон Миранчук пробил в верхний угол с 11 метров, Петрович задел мяч, но помешать голу не сумел – 1:0.

И вновь проходит 10 минут, и вновь случается важное событие. Головин навешивает со стандарта, Тюкавин затылком скидывает мяч ближе к центру, а Осипенко расстреливает голкипера – 2:0. Даже в игре 11 на 10 сербы не опускали руки. Под занавес тайма даже два момента на гол у них было. Но Матвей Сафонов в блестящем стиле спас после удара Луки Йовича, палившего метров с десяти, а Мият Гачинович сам не попал в створ, устроив акробатический этюд. Примерно с угла вратарской серб пробил через себя, направив мяч выше ворот.

После перерыва на поле появился второй Миранчук и Юрий Горшков. Мы уже знаем, сколько минут должно пройти. Правильно – десять. И тут Александр Головин обостряющей передачей нашёл на фланге Горшкова, Юрий аккуратно прострелил в центр штрафной площади, откуда Алексей Миранчук не промахнулся – 3:0. После третьего гола темп матча вновь упал. Россияне не старались добить соперника, у сербов не было сил на камбэк. Карпин же продолжал играть заменами, выпустив Захаряна и Сергеева.

На четвёртый гол был нацелен лишь Арсен. После резвой передачи Алексея Миранчука убежал он на защитника, качнул того, ушёл к центру и сильно пробил в угол – сербов спас Петрович. Подхватил порыв Захаряна и Сергеев. Тоже после передачи Миранчука развернулся и сильно пробил. Петрович шипами бутсы перевёл мяч в штангу, совершив очередной сейв.

Захарян был очень заряжен, и он отправил-таки мяч в ворота, пальнув с дуги штрафной площади. Петрович даже не дёрнулся, а на повторе мы узнали почему. Иван Сергеев, находившийся в офсайде, перекрыл ему обзор, вот гол и отменили. Спустя мгновение могли забивать уже сербы: это Милинкович-Савич пробил головой в самый угол. Но Матвей Сафонов был против, нырнул к штанге и удар парировал.

В компенсированное уже время случился первый гол Ивана Сергеева за сборную России. Арсен Захарян в этот раз пришёл с фланга и отметился голевой передачей, форвард замкнул в подкате – 4:0. «Сухая» и разгромная победа сборной России.