Деменко: «В матче с Сербией игроки сборной России будут действовать с максимальной самоотдачей»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко ответил на вопрос, будет ли у игроков национальной команды особый настрой на матч против Сербии.

Эксперт заявил, что сборная России сыграет с сильной европейской сборной, у которой есть авторитет.

— Поэтому игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. Ведь они защищают честь страны», – приводит слова Деменко Vprognoze.

Контрольный поединок между сборными России и Сербии запланирован на 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Парагваем.