Гладилин: «Я бы хотел посмотреть на Максименко в составе сборной»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, стоит ли ждать вратаря «красно-белых» Александра Максименко в составе сборной России.

— Его взяли в обойму сборной, поэтому он вполне может выйти в грядущих поединках. Я бы хотел посмотреть на Александра в составе сборной», — приводит слова Гладилина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Максименко принял участие в 18 матчах во всех турнирах, пропустил 21 гол и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что Максименко только во второй раз попал в заявку сборной России, но пока на его счету нет ни одной игры.

21 марта состоится контрольный поединок между сборными России и Сербии. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.