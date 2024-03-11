Агент — о вызове Захаряна в сборную: «Арсен очень соскучился по дому»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о вызове своего клиента в сборную России.

«Он прекрасно себя чувствует, готовится к игре с «Кадисом». После игры он вылетает через Мадрид в Москву. Арсен очень соскучился по дому. А вызов в сборную — это прекрасно», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

21 марта сборная России проведет контрольный поединок против Сербии, а уже 25 марта сыграет с национальной командой Парагвая. Оба матча должны пройти в столице России на домашнем стадионе «Динамо».

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