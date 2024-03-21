Митрофанов: «Нам хватит 10 секунд, чтобы согласовать контракт с Карпиным»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что согласовать новый контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным не составит никакого труда.

По словам Митрофанова, РФС удовлетворён работой Карпина и не планирует расставаться с 55-летним специалистом.

«Мы в полном взаимодействии и смотрим в одну сторону. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 21 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против команды Сербии. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.