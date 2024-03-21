«Жалко, что я не познакомился с Кафановым раньше» — Лодыгин

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин высказался о работе под руководством Виталия Кафанова.

«Жалко, что я не познакомился с Виталием Витальевичем раньше. Это главное, что могу сказать», — заявил Лодыгин «РБ Спорту».

По словам вратаря, ему приятно тренироваться с таким наставником, у которого очень простой подход к работе.

На данный момент 33-летний Лодыгин выступает за греческий «Панатинаикос». Стоит сказать, что последний раз вратарь вызывался в сборную России в 2016 году для участия в чемпионате Европы.

21 марта состоится контрольный поединок между сборными России и Сербии. Начало матча запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.