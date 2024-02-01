Карпин — о работе в сборной: «Мне нравится работать с лучшими футболистами страны, даже несмотря на туманные перспективы»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своей работе в национальной команде.

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас подопечные Карпина имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.

«Если в «Ростове» всё плюс-минус выстроено и понятно, то в сборной каждый раз всё по-новому — футболисты, тренировки, сборы. Мне нравится работать с лучшими футболистами страны. Даже несмотря на туманные перспективы», — цитирует Карпина Sport24.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против команды Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».