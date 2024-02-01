Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин — о работе в сборной: «Мне нравится работать с лучшими футболистами страны, даже несмотря на туманные перспективы»

01 Февраля 2024 • 10:17 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своей работе в национальной команде.

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах, поэтому сейчас подопечные Карпина имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.

«Если в «Ростове» всё плюс-минус выстроено и понятно, то в сборной каждый раз всё по-новому — футболисты, тренировки, сборы. Мне нравится работать с лучшими футболистами страны. Даже несмотря на туманные перспективы», — цитирует Карпина Sport24.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против команды Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России

Новости по матчу

31 Января
17:12
Бывший игрок «Црвены Звезды» Маркович: «Все очень счастливы, что матч между Россией и Сербией состоится»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ СЕРБИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
10:32 · Чемпионат мира 2026
Альварес рассказал, что думает о Месси
10:17 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о работе в сборной: «Мне нравится работать с лучшими футболистами страны, даже несмотря на туманные перспективы»
08:33 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Сербия - сильнейшей соперник России за время отстранения»
08:28 · Чемпионат мира 2026
Дасаев высказался о матче России и Сербии
31 Января
17:11 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко: «Сербия — это серьёзный соперник»
15:53 · Чемпионат мира 2026
Матч Россия – Сербия будет учтён в рейтинг ФИФА
15:30 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: Я жду хорошей игры от России и Сербии
13:06 · Чемпионат мира 2026
Сборные России и Сербии официально договорились о матче
30 Января
18:00 · Чемпионат мира 2026
Пирожков: «Футбол Моуринью и сборная Бразилии не стыкуются на уровне ДНК»
13:46 · Чемпионат мира 2026
Гайич — о матче Россия - Сербия: «Было бы здорово принять в нём участие»
29 Января
21:16 · Кубок Азии
Сборная Палестины показала лучший результат в истории команды на Кубке Азии
15:59 · Чемпионат мира 2026
​«Ошибка»: Мартинес высказался о голосовании за лучшего игрока ФИФА, которое выиграл Месси
15:25 · Чемпионат мира 2026
Сантуш вспомнил, как посадил Роналду в запас
28 Января
20:42 · Чемпионат мира 2026
Президент УЕФА Чеферин рассказал, когда Россия вернётся на международную арену
20:30 · Чемпионат мира 2026
Президент УЕФА Чеферин не стал отвечать на вопрос о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля 2
Все новости
Рекомендуем