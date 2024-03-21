Сборная Сербии осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте матча против россиян

Уже на 20-й минуте матча между сборными России и Сербии балканские гости оказались в меньшинстве. Милан Гайич прихватил вышедшего один на один с Джордже Петровичем Даниила Хлусевича, тот потерял равновесие в штрафной гостей и не смог переиграть вратаря.

После эпизода главный рефери встречи взял паузу – ситуация анализировалась на наличие офсайда у Хлусевича. После того как решение ВАР не выявило офсайда у игрока сборной России, в руках арбитра появилась красная карточка – Гайич удалён, а подошедший к 11-метровой отметке Антон Миранчук расстрелял правый верхний угол ворот гостей.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал, сборная России повела, 1:0.