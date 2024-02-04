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Каррера: «Я бы без проблем возглавил сборную России»

04 Февраля 2024 • 16:36 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что с радостью возглавил бы сборную России, если бы ему предоставилась такая возможность.

«Были ли у меня амбиции возглавить российскую национальную команду? Если бы это было так, то я бы об этом подумал. Я бы без проблем принял предложение возглавить сборную России», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. По словам итальянского специалиста, за это время ему ни разу не предлагали поработать в национальной команде.

В настоящий момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. Свой ближайший товарищеский матч россияне проведут 21 марта против Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Массимо Каррера

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