«Я очень сильно жду ультрас «Спартака» — Хлусевич

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием об активных фанатах «красно-белых».

«Я очень сильно жду ультрас «Спартака». Третий год пошел, а я еще ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист отметил, что хотел бы увидеть сильную поддержку болельщиков на матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

На счету Хлусевича пять матчей в составе сборной России и одна желтая карточка.

21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Сербии. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Добавим, что 25 марта Россия встретится с Парагваем. Матч между командами стартует тоже в 20:00 по мск.