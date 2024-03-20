Кудряшов — о сборной России: «Ребятам очень повезло сыграть против одного из участников предстоящего Евро»

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о соперниках национальной команды в ближайших товарищеских матчах.

Напомним, завтра, 21 марта, сборная России встретится с Сербией, а 25 числа сыграет с Парагваем. По мнению Кудряшова, это лучшие соперники российской команды за последние два года.

«По матчам с такими соперниками можно сейчас определять уровень национальной сборной. Ребятам очень повезло сыграть против одного из участников предстоящего Евро», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент российские команды отстранены от всех международных турниров, поэтому национальная сборная нашей страны имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.