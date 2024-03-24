Тарханов: «Головин на уровень выше большинства игроков сборной России»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина в товарищеском матче против Сербии (4:0).

Тарханов отметил, что своей игрой Головин сильно выделяется на фоне партнёров по команде.

«Можно сказать, сейчас он (Головин) на уровень выше большинства игроков сборной. Видно, что это очень подготовленный игрок — думает и принимает решения намного быстрее остальных», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.