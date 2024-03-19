Карпин рассказал, хочет ли он продолжить работу в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о том, хочет ли он продолжить работу на посту главного тренера национальной команды.

«Глупый ответ можно? Да, хочу. Но это глупый ответ. А неглупый — посмотрим», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Специалист отметил, что в этой жизни все может измениться за один день, а сейчас он просто ждет предложения от РФС, ведь пока никаких разговоров не было.

55-летний Карпин находится у руля сборной России с лета 2021 года. Текущий трудовой договор тренера с командой истекает предстоящим летом.

Добавим, что под руководством Карпина сборная России провела 16 матчей, в которых одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и уступила всего в одной встрече.