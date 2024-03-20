Колосков: «Матч с Сербией — экзамен для игроков сборной России»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По словам Колоскова, предстоящая игра станет хорошей проверкой для российской команды, которая давно не встречалась с соперниками такого высокого уровня.

«Хочется посмотреть, как сборная России будет играть с футболистами хорошего уровня — для наших ребят это будет своеобразным испытанием, экзаменом», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени. Напомним, что 25 числа команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Парагваем.