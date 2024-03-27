Агент Сафонов: «Мне понравилось, как Тюкавин сыграл против Сербии»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0).

Напомним, 21-летний футболист вышел на поле в стартовом составе российской команды и был заменён на 65-й минуте игры.

«Против Сербии он был хорош, сыграл на твёрдую четвёрку. Был активен впереди, боролся, искал свой момент, жаль, что не забил на родном стадионе, но всё ещё впереди. Мне понравилась его игра», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.