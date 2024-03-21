Объявлено имя капитана сборной России на матч с Сербией

В четверг сборная России проведёт товарищеский матч против Сербии. С капитанской повязкой на футбольное поле выйдет атакующий полузащитник Александр Головин. На клубном уровне 27-летний футболист представляет «Монако», за который он выступает уже шестой сезон.

Матч между сборными России и Сербии стартует на «ВТБ Арене» в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в марте сборная России проведёт два матча – в понедельник команда Валерия Карпина примет Парагвай.