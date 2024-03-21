Агент Помазуна высказался о невызове голкипера в сборную России

Агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна Алексей Сафонов высказался о невызове своего клиента на мартовские сборы национальной сборной России.

Агент отметил, что у него нет никаких обид, ведь сейчас голкипер находится на сборах с уральским клубом, которому нужно исправлять своё турнирное положение.

«Не факт, что он бы вышел на поле в предстоящих играх. Сейчас он должен быть в команде и готовиться спокойно к чемпионату», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» после 20 туров Российской премьер-лиги находится в зоне стыковых игр, занимая 13-е место в турнирной таблице.