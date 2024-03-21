Гранат: «Россияне играли с подавляющим преимуществом»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат дал комментарий о национальной команде после контрольной игры с Сербией (4:0).

«Осталось хорошее впечатление от игры. Было видно, что наши топовые игроки, которые приехали из Европы, выделялись на фоне остальных. Удаление, конечно, перевернуло игру. Произошли корректировки в игре, и наши играли с подавляющим преимуществом», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Парагвая. Встреча состоится 25 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».