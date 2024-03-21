Мостовой – об игре Россия – Сербия: Это будет похоже на матч ветеранов

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Эксперт отметил, что сербы являются самым сильным соперником за последние два года, и эта игра станет хорошей проверкой для российской команды, однако, по его мнению, футбола особо не будет.

«Это будет похоже на матч ветеранов, где особо борьбы то и не будет. Как говорится: обстановка по кайфу», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 20:00 по столичному времени.