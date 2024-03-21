Матч сборных России и Сербии посетили свыше 23 тысяч болельщиков

Стала известна посещаемость матча между сборными России и Сербии. Товарищескую игру, что прошла в Москве на «ВТБ Арене» 21 марта, посетили 23 679 болельщиков.

Напомним, что россияне смогли «всухую» разгромить оппонентов с Балкан – 4:0. Команда Валерия Карпина забила два гола в тайме первом и два – в тайме втором. Отличились по разу Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев, у сербов на 20-й минуте был удалён Милан Гайич.

Больше подробностей об этом долгожданном товарищеском матче – в нашем обзоре.

Следующая игра сборной России пройдёт также на «ВТБ Арене» 25 марта, соперник – сборная Парагвая.