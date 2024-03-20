Тюкавин оценил соперников сборной России

Нападающий сборной России Константин Тюкавин оценил ближайших соперников национальной команды. В четверг российская сборная сыграет против Сербии, а в понедельник – против Парагвая.

«Сербия и Парагвай – самые серьёзные соперники с момента отстранения. Сербы – очень сильный соперник. Мы готовимся, постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков», - цитирует Тюкавина Sport24.

Стоит напомнить, что матчи сборной России против Сербии и Парагвая пройдут на московской «ВТБ Арене».

Российский футбольный союз уже больше двух лет находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях команда не может участвовать в официальных турнирах.