Лодыгин: «В сборной есть два-три футболиста, которые уже готовы играть в Европе»

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин выразил мнение, что в сборной России есть футболисты, которые могли бы уже сейчас выступать в Европе.

Футболист считает, что самое важное в данной ситуации — это менталитет и должное отношение к делу.

«В сборной есть точно два-три футболиста, которые уже готовы играть в Европе. Главное — подход, менталитет, спокойствие, концентрация и серьёзность.», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против команды Сербии. Эта игра состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арене».