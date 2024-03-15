Быстров не понимает, почему Лодыгин был вызван в сборную России

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о приглашении в национальную команду вратаря Юрия Лодыгина.

По словам Быстрова, есть много российских голкиперов, которые по уровню превосходят Лодыгина, выступающего в настоящее время за греческий «Панатинаикос».

- Сейчас в списке есть некоторые фамилии, которые не должны там быть. Не понимаю, как Лодыгин мог попасть даже в расширенный список. Лодыгин в лучшие годы в «Зените» не мог себя проявить, - передаёт слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в сборную России были вызваны четыре вратаря, в числе которых Юрий Лодыгин. На счету Лодыгина 11 матчей за национальную команду. Его дебют за сборную состоялся в ноябре 2013 года в матче против Южной Кореи.

В текущем сезоне Лодыгин провёл 15 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.

33-летний Лодыгин в России выступал за «Зенит» и тульский «Арсенал». Также он успел поиграть в Турции и Греции.