Силкин — о матче Россия - Сербия: «Футбола было мало»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о разгромной победе сборной России в товарищеском матче над сборной Сербии (4:0).

Специалист отметил, что против подопечных Валерия Карпина играла такая же безвольная команда, и, по его мнению, об уровне можно судить, когда будут официальные матчи.

«Праздник для болельщиков удался. Все-таки шоу Россия научилась делать. А если говорить про футбол, то вчера его было очень мало», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что уже в понедельник, 25 марта, сборная России встретится со сборной Парагвая. Начало - в 20:00 по московскому времени.