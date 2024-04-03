Карпин: В сборной России есть Головин и все остальные

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень игроков национальной команды.

«Есть Головин и все остальные. Уровень Головина намного выше Кузяева и Миранчука? Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука», – заявил Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, в минувшем товарищеском матче сборная России разгромила в Москве сборную Сербии, забив четыре безответных мяча. Авторами голов стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет в июне против Беларуси.