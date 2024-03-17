Волков — о матче с Сербией: «Без разницы, с кем мы играем»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Сербии.

В ответе на вопрос о том, как остановить мощное нападение сборной Сербии во главе с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, Волков отметил, что детали предстоящей игры в российской команде ещё не обсуждали.

«До этого я сказал, что без разницы, с кем мы играем. Но на теории какие-то детали мы ещё не разбирали.», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Через четыре дня на этом же стадионе команда Валерия Карпина померится силами с Парагваем.