В РФС объяснили, почему Сочи – не лучший город для матчей сборной России

Сборная России по футболу в третьей декаде марта проведёт два товарищеских матча. Первый 21 марта со сборной Сербии, второй 25 марта – со сборной Парагвая.

Максим Митрофанов, генсек РФС рассказал, почему было решено не проводить какой-либо из этих матчей в тёплом Сочи на арене «Фишт», ведь она вмещает довольно много зрителей.

«В Сочи нет такой культуры боления, поэтому «Фишт» не заполняется. Сборной нужен полный стадион, им просто необходимо играть при полных трибунах, так как товарищеские матчи подсознательно воспринимаются ими не так же, как официальные», - говорит Митрофанов «Чемпионату».

Матчи сборной России с Сербией и Парагваем пройдут на столичной «ВТБ Арене», домашнем стадионе московского «Динамо».