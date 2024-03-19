Харин: «Карпин бывает разным — строгим и весёлым»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

По словам Харина, 55-летний специалист может как подбодрить, так и «напихать».

«Карпин бывает разным — строгим, весёлым. Где надо, может «напихать», где-то — подбодрить или развеселить», — цитирует Харина «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией, а 25 числа встретится с командой Парагвая. Обе игры состоится в Москве на «ВТБ Арене».

В текущем сезоне 28-летний Харин провёл в составе «Ахмата» 20 матчей, сумев отметиться в них двумя результативными передачами.