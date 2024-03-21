Динияр Билялетдинов — о матче Россия – Сербия: «Я бы хотел увидеть много голов»

Экс-футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и сборной Сербии.

«Я бы хотел увидеть много голов, а счет 2:2 или 3:3. Главное — больше моментов и забитых мячей. Жду квалифицированного футбола», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Контрольный поединок России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последний раз команды встречались между собой в 2020 году. В том матче сербы разгромили сборную России со счетом 5:0.