Кузяев присоединился к сборной России

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев прибыл в расположение национальной команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет два голевых паса.

На счету Кузяева 49 игр в составе сборной России, два забитых гола и семь результативных передач.

21 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Сербии. Старт поединка, который пройдет на домашней арене столичного «Динамо», запланирован на 20:00 по мск.