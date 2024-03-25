Непомнящий: «Уровень Головина виден невооружённым глазом»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучших игроков в составе сборной России в товарищеском матче против Сербии (4:0).

Специалист выделил футболистов, выступающих в европейских клубах. Отдельно Непомнящий отметил полузащитника «Монако» Александра Головина

«Особенно Головин — он делал очень много работы на протяжении всего отведённого ему времени, уровень Александра был виден невооружённым глазом», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, следующий товарищеский матч сборной России должен был состояться сегодня, 25 марта, против Парагвая. Однако эта встреча была отменена.