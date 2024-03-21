Сборная России повела в матче с сербами, реализовав пенальти

В товарищеском матче сборных России и Сербии открыт счёт. В середине первого тайма команда Валерия Карпина заработала пенальти, а также прямую красную карточку получил игрок гостей Милан Гайич. Было подозрение на вне игры во время той атаки, но опасения не подтвердились. Антон Миранчук подошел к мячу и после небольшой паузы пробил в правый угол ворот, голкипер в броске коснулся мяча, но не помешал ему оказаться в сетке ворот.

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