Сергеев: «Результат справедливо в нашу пользу»

Форвард сборной России Иван Сергеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.

- Что за ощущения, какова атмосфера на скамейке, когда понимали, что практически все получается?

- Самые положительные эмоции. Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли и заполнили стадион. При такой поддержке вдвойне приятно играть. Я думаю, все получалось у нас. Плюс удаление у соперника было. Я думаю, что результат справедливо в нашу пользу.

- Сложилось впечатление, что было очень легко, чересчур легко сегодня.

- Я думаю, это казалось со стороны. На самом деле на футбольном поле ощущения другие. Тяжело, и где-то надо бежать назад, отрабатывать и за себя, и за партнера. Так что думаю, что игра удалась. И за сербов тоже, потому что у них удаление было.

- Расскажи, как забивался гол? Мы видели твое зигзагообразное открывание, рванул сначала на ближнюю, потом на дальнюю. Почему именно такое решение принял?

- Я был за спиной у защитника, и он меня видел через левую сторону. Сначала показал движение вперед и смутил его. Потом уже открылся на дальнюю штангу, передача между вратарем и защитником, классический гол.

- Тебе отдает голевую передачу Захарян, гол которого отменили из-за тебя. Что за разговор будет в раздевалке?

- Почему из-за меня? Судья сказал про четвертого номера. В начале атаки был офсайд. Судья показал.

- На повторе видно, что в момент удара ты закрывал обзор вратарю. С каким заданием выпустили тебя на поле? Потому что отрезок меньше тайма, надо многое попытаться успеть.

- У меня было полчаса. Тренер сказал прессинговать, идти от опорника в прессинг и не ошибаться, понятно, использовать время с пользой.