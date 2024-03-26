Джанашия: «На Евро сборная России могла бы претендовать на что-то серьёзное»

Бывший игрок сборной Грузии и «Локомотива» Заза Джанашия предположил, что национальная команда России могла бы успешно выступить на предстоящем чемпионате Европы.

«Россия может играть ещё лучше, сейчас просто нет мотивации в товарищеских матчах. Если бы сборная России участвовала на Евро-2024, то могла на что-то серьёзное претендовать», — цитирует Джанашию Metaratings.

Напомним, 21 марта сборная России уверенно обыграла Сербию в товарищеском матче (4:0). Отметим, что сейчас принимать участие в официальных встречах команда Валерия Карпина не может, так как весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили россиян от всех международных турниров.