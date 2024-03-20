Абаеву не нравится частая ротация вратарей на сборах команды России

Илья Абаев, бывший голкипер нижегородской «Волги» и московского «Локомотива» не в восторге от того, что в сборной России постоянно появляются новые имена в числе вызванных на очередной сбор вратарей. По мнению Абаева, из-за этого уменьшается ценность вызова голкипера в сборную.

«Кафанов вызывает очень много людей. Я за то, чтобы была основная обойма вратарей. Ценность вызова в сборную должна присутствовать, вызов надо заслужить. Но с такой текучкой – это спорно», - делится Абаев с Legalbet, добавив, что уже почти все вратари чемпионата России съездили хотя бы по разу в сборную.

Напомним, уже 21 марта сборная России примет дома сильнейшего соперника за последнее время – сборную Сербии. Основным голкипером российской команды является Матвей Сафонов.