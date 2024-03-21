Деменко считает, у Карпина не возникнет проблем с мотивацией в сборной России

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Я не думаю, что у Карпина может потеряться мотивация. Он же работает в сборной, — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что для сборной России будет важен результат в предстоящих матчах против Сербии и Парагвая, ведь болельщикам необходимо дать надежду.

В четверг, 21 марта, сборная России и сборная Сербии сыграют между собой в рамках товарищеского матча. Стартовый свисток главного арбитра встречи запланирован на 20:00 по мск. За всеми событиями данного поединка можно будет следить в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Деменко: У сборной России точно не будет лёгких матчей