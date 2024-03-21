Карпин: «Пришлось напихать в перерыве»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.

- Как оцените концентрацию Матвея Сафонова?

- Идеальная, как ее можно оценить? Тяжелый мяч потащил. С бровки казалось, что гол будет.

- Как это по-тренерски всё выглядело? Ситуация с удалением. Все-таки это ключевой эпизод. Какие здесь были сложности? Глебов рассказывал, что чуть расслабились. Что тренер сказал в перерыве?

- Это не в первый раз и со многими командами происходит, у нас и в «Ростове» это было. Боялся, что это будет, но оно, наверное, произошло в первом тайме, в концовке. Два моментам нам создали вдесятером, это не есть хорошо, мягко говоря. Поэтому чуть напихал в перерыве, пришлось. Так называемый «пихач», обратили внимание на то, чтобы никто не расслаблялся, сказал забить еще 2-3, а потом уже можно.

- Если ребятам требуется «пихач», не расслабятся ли они перед Парагваем?

- Давайте объективными быть. Честно говорю - мне бы хотелось, чтобы не было удаления. Хотелось посмотреть футбол, на футбол в равных составах, как бы мы выглядели против 11 сербов. Может быть, даже и проиграли, но информации было бы намного больше и по игре.

- Хотелось больше конкурентности?

- Готовились и знали, что они будут прессинговать, готовились к выходу из обороны.

- Состав с Парагваем будет сильно отличаться?

- Я думаю, что достаточно, да.

- Это больше связанный момент с вашими тренерскими фантазиями и желаниями или все-таки физическое состояние?

- Нет, физическое состояние, тем более, не могу сказать, что игра была тяжелая с точки зрения физической нагрузки. Больше половины игры с мячом. Да, нужно было отрабатывать и бегать, но не думаю, что физически кто-то не готов через три на четвертый сыграть еще и с Парагваем. Ребята приехали, условный Захарян, условный Миранчук, условный Кузяев - это те, кто приехали из-за границы. И ребята, которые приехали на сбор, работали не покладая рук и ног, нужно дать им время сыграть, почувствовать себя на этом уровне. Хотелось бы, потому что не могу сказать, что будет полностью другой состав. Но изменения будут.

- Регулярно даже в большинстве Глебов подсаживался пятым защитником. Почему так?

- Без мяча какая разница обороняться - в четыре или пять? В пять, скажем так, безопаснее. На ноль сыграть - такая задача против 10 стояла.

- Смысл в том, чтобы центральные страховали фланговых, а фланговые доигрывали широко?

- Да, чтобы фланговые могли спокойно выдвигаться на крайних. А центральные их страховали.

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- Почему заменили Волкова после первого тайма?

- Вы не видели? Вы сами всё видели и понимаете. Чего из меня вытаскивать? Не вошел в игру, что Волков, что Обляков. Всё здорово что касается обороны, а когда мы мячом владели, были проблемки. Ничего страшного. С Камеруном он провел великолепный матч. Бывает такое у игроков, бывали матчи не лучше. Да, Володя [Быстров]?

- У меня таких не было.

- У тебя постоянно были!

- Можно сказать, что вы абсолютно довольны игрой, или есть вопросы к сербам, которые выложились не на всю мощь?

- Пока мы играли в равных составах, вопросов к сербам вообще не было - хорошая мощная физически команда, с мячом все в порядке. Было бы интереснее и больше информации бы получили, если остались в равных составах. Случилось как случилось. Сербы не выкладывались? Не ко мне вопрос, главное, чтобы наши выкладывались.