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Бородюк хочет видеть основной состав сборной России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая эксклюзив

14 Февраля 2024 • 17:30 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о мартовских матчах национальной команды против сборных Сербии и Парагвая.

«На мой взгляд, хорошие два варианта. Единственное, что надо знать, как будут прописаны определённые пункты по этой игре. Обязательно нужно правильно составить контракт по приезду игроков национальных команд. Самое главное, чтобы привезли основные составы, а не игроков, которые являются кандидатами в национальную сборную.

Команды хорошего уровня, понятно, что это не те соперники, которые на голову выше нашей команды. Но с точки зрения футбола это две хорошие сборные. Мы как раз с ними и проверим на данном этапе, в каком состоянии находится наша сборная и наши игроки.

Надеюсь, что на эти две игры не будет привлекаться большое количество игроков. Хотелось, чтобы тренерский штаб вызвал как на все обычные сборы до 25 футболистов. Надо на эти две игры приглашать лучших игроков. Невзирая на товарищеские матчи, результат игры будет влиять на рейтинг. Нужно, чтобы тренерский штаб и футболисты думали об этом. Ведь любая победа, даже в товарищеской игре подарит праздник и радость болельщикам», — сказал Бородюк.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая Сборная Сербии Александр Бородюк ЧМ-2026 ещё теги

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